Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Самолет с украинцами из Уханя сел в Борисполе

20.02.2020 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Самолет с украинцами из Уханя сел в Борисполе

После 35 кругов над Украиной самолет из Уханя сел в Борисполе, сообщает СТРАНА.ua.
Пассажиров готовятся встречать медики в спецодежде.



Теги: Китай, Борисполь, украинцы, эвакуация, самолет
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх