Названо число задержанных и пострадавших в ходе протестов в Новых Санжарах

21.02.2020 10:30

Во время столкновений с полицией в Новых Санжарах (Полтавская обл.), из-за размещения на карантин в санатории Нацгвардии Украины эвакуированных из Ухани (Китай) украинцев и иностранцев, были задержаны 24 участника акции. За медицинской помощью обратилось девять правоохранителей и один гражданский, передает ІнА "Українські Новини".

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время совместного с премьер-министром Алексеем Гончаруком брифинге в Новых Санжарах. Полиция уже возбудила уголовные производства.

"Видеоматериалов, чтобы идентифицировать тех, кто кидал камни - достаточно. Все виновные будут наказаны по всей строгости закона", - написал в своем телеграмм-канале Гончарук.