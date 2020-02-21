Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани

21.02.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани

Переселенцы с оккупированных территорий Донбасса привезли продукты питания эвакуированным из китайской Ухани, передает Цензор.НЕТ.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист Владимир Рунец.
"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. "Нас уже обвинялы, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них". От интервью отказались, разгрузили машину и уехали", - сообщил он.



Теги: Донбасс, помощь, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх