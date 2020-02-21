Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани

21.02.2020 14:00

Переселенцы с оккупированных территорий Донбасса привезли продукты питания эвакуированным из китайской Ухани, передает Цензор.НЕТ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист Владимир Рунец.

"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. "Нас уже обвинялы, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них". От интервью отказались, разгрузили машину и уехали", - сообщил он.