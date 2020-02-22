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"Шахтер" предложил свой самолет для эвакуации оставшихся в Ухане украинцев

22.02.2020 08:30
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"Шахтер" предложил свой самолет для эвакуации оставшихся в Ухане украинцев

Капитан команды "Шахтер" Андрей Пятов заявил, что клуб готов отправить свой самолет в Китай, чтобы забрать украинских граждан, остающихся в Ухане. Об этом сообщается на сайте клуба, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Пятов отметил, что клуб готов пожертвовать на обеспечение комфортных бытовых условий эвакуированным из Китая украинцам, которые сейчас живут в обсервации в Новых Санжарах, деньги, вырученные от продажи билетов на состоявшийся 20 февраля матч с "Бенфикой".
Кроме того, капитан "Шахтера" сказал, что футболисты слышали историю об Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться, потому что не разрешили лететь ее собаке.
"Решающий гол забил Витя Коваленко – он же из Херсона, как и эта девушка – Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами", – сказал Пятов.



Теги: Китай, эвакуация, самолет, Андрей Пятов, ФК "Шахтёр"
 
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