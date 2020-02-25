Шторм в Украине: 1 человек погиб, еще 4 травмированы из-за падения деревьев

25.02.2020 08:00

24 февраля во время осложнения погодных условий (сильные порывы ветра) в результате падения деревьев 1 человек погиб и 4 травмированы, информирует Цензор.НЕТ.

Частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой).

Кроме того по состоянию на 7 ч. 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях страны.

К устранению последствий непогоды привлечены подразделения ГСЧС и бригады облэнерго.