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Шторм в Украине: 1 человек погиб, еще 4 травмированы из-за падения деревьев
25.02.2020 08:00
24 февраля во время осложнения погодных условий (сильные порывы ветра) в результате падения деревьев 1 человек погиб и 4 травмированы, информирует Цензор.НЕТ.
Частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой).
Кроме того по состоянию на 7 ч. 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях страны.
К устранению последствий непогоды привлечены подразделения ГСЧС и бригады облэнерго.
Теги: последствия, шторм, восстановление, пострадавшие
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