Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Шторм в Украине: 1 человек погиб, еще 4 травмированы из-за падения деревьев

25.02.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Шторм в Украине: 1 человек погиб, еще 4 травмированы из-за падения деревьев

24 февраля во время осложнения погодных условий (сильные порывы ветра) в результате падения деревьев 1 человек погиб и 4 травмированы, информирует Цензор.НЕТ.
Частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой).
Кроме того по состоянию на 7 ч. 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях страны.
К устранению последствий непогоды привлечены подразделения ГСЧС и бригады облэнерго.



Теги: последствия, шторм, восстановление, пострадавшие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх