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Центр Разумкова выяснил отношение украинцев к особому статусу Донбасса
62% опрошенных украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.
"Большинство респондентов (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 21% опрошенных). Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства (68% ее не поддерживают, поддерживают - 11%)", - говорится в исследовании.
В то же время возвращение территорий "Л/ДНР" под контроль Украины силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над территориями "ДНР" и "ЛНР") поддерживают только 20% граждан (против этого выступают 56%). Вместе с тем, только 13% поддержали бы отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР", от Украины (не поддерживают - 65,5%), лишь 10% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).
Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.
Теги: Донбасс, опрос, особый статус
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