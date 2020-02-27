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Партия "Голос" представила стратегию "холодной деоккупации" Донбасса и Крыма
Глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин сегодня в Киеве презентовал стратегию "холодной деоккупации" оккупированных территорий Донбасса и Крыма, сообщает Украинская правда.
План "Голоса", который партия рассматривает как альтернативу имеющимся договоренностям, в общих чертах предусматривает следующие этапы:
- Прекращение огня на всей "линии фронта" (разграничения) на срок не менее 6 месяцев, желательно года;
- Демилитаризованная зона и международная полицейская миссия,
- Начало разоружения;
- Создание условий для деоккупации;
- Начало деоккупации и временная международная администрация;
- Завершение деоккупации и начало реинтеграции Донбасса;
- Первые выборы на освобожденных территориях;
- Возвращение Крыма.
Параллельно с этим Украина должна работать над: развитием армии; освобождением и защитой граждан Украины, развитием инфраструктуры и экономики, защитой информационного пространства, возмещением убытков от российской агрессии и ответственностью за преступления оккупантов.
Теги: Донбасс, партия, Крым, Вакарчук, план, деоккупация
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