Партия "Голос" представила стратегию "холодной деоккупации" Донбасса и Крыма

27.02.2020 14:00

Глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин сегодня в Киеве презентовал стратегию "холодной деоккупации" оккупированных территорий Донбасса и Крыма, сообщает Украинская правда.

План "Голоса", который партия рассматривает как альтернативу имеющимся договоренностям, в общих чертах предусматривает следующие этапы:

- Прекращение огня на всей "линии фронта" (разграничения) на срок не менее 6 месяцев, желательно года;

- Демилитаризованная зона и международная полицейская миссия,

- Начало разоружения;

- Создание условий для деоккупации;

- Начало деоккупации и временная международная администрация;

- Завершение деоккупации и начало реинтеграции Донбасса;

- Первые выборы на освобожденных территориях;

- Возвращение Крыма.

Параллельно с этим Украина должна работать над: развитием армии; освобождением и защитой граждан Украины, развитием инфраструктуры и экономики, защитой информационного пространства, возмещением убытков от российской агрессии и ответственностью за преступления оккупантов.