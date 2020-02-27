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В СНБО заявили, что все эвакуированные из Уханя украинцы здоровы
Ни у одного из 89 украинцев, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области, молекулярно-генетические исследования не обнаружили коронавирус Covid-19, передает СТРАНА.ua.
Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ссылаясь на главу ведомства Алексея Данилова.
"Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не болен Covid-2019", - заявил Данилов, подтверждая информацию Минздрава. По словам секретаря СНБО, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, в настоящее время не обнаружили вирус.
Отмечается, что первая партия биоматериала была передана самолетом в Киев 22 февраля. Следующий сбор биологического материала у эвакуированных - в воскресенье, 1 марта.
Теги: СНБО, COVID-19, Новые Санжары
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