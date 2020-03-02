Последние новости раздела
- Укрзализныця повысила цены на билеты12:00
- Черновицкая ОГА запустила горячую линию по вопросам коронавируса12:00
- Завтра Украина изменит порядок пересечения государственной границы с Россией12:00
- СНБО опубликовал 8 правил профилактики заражения коронавирусом11:00
- Партия "Голос" представила стратегию "холодной деоккупации" Донбасса и Крыма14:00
- В СНБО заявили, что все эвакуированные из Уханя украинцы здоровы10:00
- В Киеве неизвестный ограбил отделение Новой почты (ВИДЕО)09:00
- Cтали известны первые результаты тестов на коронавирус в Новых Санжарах17:00
- Центр Разумкова выяснил отношение украинцев к особому статусу Донбасса16:00
- Всем въезжающим в Украину будут мерить температуру09:00
Укрзализныця повысила цены на билеты
02.03.2020 12:00
"Укрзализныця" начала повышать цены за проезд, сообщает ТСН.
Увеличивать тарифы планируют поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта до 31 декабря во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити+". Таким образом, в результате, цены на железнодорожные билеты вырастут в этом году на 22%.
Причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов государственной железнодорожной компании. В целом доход "Укрзализныци" планируют увеличить на 13% в 2020 году, в том числе доход от пассажирских перевозок — на 8%.
Теги: цена, билеты, Укрзализниця
Читайте также:
- Евро-2012. Депутаты пожаловались на дороговизну билетов
- Украину ждет новый ценовой виток
- АМКУ "заинтересовался" ценами на билеты в поезда Hyundai
- Скидка на газ от Москвы может дорого обойтись Киеву?
- Политический привкус гриппозной заразы
- Янукович: Украина не будет выполнять требование МВФ повысить цену на газ
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК09:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля11:00
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы10:00
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров16:00
- В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею14:00
- "ЦРБ" "ДНР" прокомментировал отключение терминалов самообслуживания в "республике"12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 февраля10:00
- Укрзализныця повысила цены на билеты12:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- "Шахтер" сенсационно проиграл в Полтаве (ВИДЕО)09:00
- На болгаро-греческой границе задержали экс-комбата "Айдара"08:00
- "Заря" обошла "Динамо" в турнирной таблице УПЛ17:00
- Xiaomi выпустила бесконтактный термометр Berrcom (ВИДЕО)15:00
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта13:00
- Черновицкая ОГА запустила горячую линию по вопросам коронавируса12:00
- В Днепре установили блинный рекорд Украины (ВИДЕО)11:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- "ЦРБ" "ДНР" прокомментировал отключение терминалов самообслуживания в "республике"
- Завтра Украина изменит порядок пересечения государственной границы с Россией
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля
- В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 февраля
- СНБО опубликовал 8 правил профилактики заражения коронавирусом
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК