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Укрзализныця повысила цены на билеты

02.03.2020 12:00
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Укрзализныця повысила цены на билеты

"Укрзализныця" начала повышать цены за проезд, сообщает ТСН.
Увеличивать тарифы планируют поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта до 31 декабря во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити+". Таким образом, в результате, цены на железнодорожные билеты вырастут в этом году на 22%.
Причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов государственной железнодорожной компании. В целом доход "Укрзализныци" планируют увеличить на 13% в 2020 году, в том числе доход от пассажирских перевозок — на 8%.



Теги: цена, билеты, Укрзализниця
 
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