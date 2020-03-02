Укрзализныця повысила цены на билеты

02.03.2020 12:00

"Укрзализныця" начала повышать цены за проезд, сообщает ТСН.

Увеличивать тарифы планируют поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта до 31 декабря во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити+". Таким образом, в результате, цены на железнодорожные билеты вырастут в этом году на 22%.

Причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов государственной железнодорожной компании. В целом доход "Укрзализныци" планируют увеличить на 13% в 2020 году, в том числе доход от пассажирских перевозок — на 8%.