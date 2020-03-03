- Кабмин запустил информационный сайт о коронавирусе13:30
- Ляшко заявил о первом случае коронавируса в Украине (ВИДЕО)11:30
- В Украину запретили ввозить животных из Китая08:00
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу13:00
- Укрзализныця повысила цены на билеты12:00
- Черновицкая ОГА запустила горячую линию по вопросам коронавируса12:00
- Завтра Украина изменит порядок пересечения государственной границы с Россией12:00
- СНБО опубликовал 8 правил профилактики заражения коронавирусом11:00
- Партия "Голос" представила стратегию "холодной деоккупации" Донбасса и Крыма14:00
- В СНБО заявили, что все эвакуированные из Уханя украинцы здоровы10:00
Кабмин запустил информационный сайт о коронавирусе
Кабинет министров запустил информационный сайт с ответами на основные вопросы о китайском коронавирусе COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ.
Сайт "Что нужно знать о новом коронавирусе" содержит 4 раздела: Ситуация в Украине, Как передается болезнь, Как предотвратить заболевание, Надежные источники информации.
Ресурс дает ответы на ряд связанных с вирусом вопросов. Например:
Есть ли лекарство от заболевания, вызванного новым коронавирусом?
Как передается заболевание?
Как происходит диагностика?
Кто являются группой риска?
Как себя защитить от вирусных инфекций?
На сайте также собрали ряд информационных материалов о том, как предотвратить заболевание COVID-19.
"Распространяйте информацию о том, как предотвратить COVID-19. Делитесь на работе, дома и среди друзей в соцсетях", - говорится в сообщении.
Теги: информация, сайт, Кабмин, COVID-19
- В Госспецсвязи встали на защиту сайта президента
- Закон о доступе к публичной информации добавил раздел на сайте Януковича
- В здании Кабмина, несмотря на санкции, есть доступ к российским соцсетям
- WikiLeaks рассекретил данные о слежке за людьми
- Европейские полицейские вышли в онлайн
- Nigma начала ориентироваться на первоисточники
- В КППВ и больницы Луганской области завезли защитные комбинезоны13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК09:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля11:00
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы10:00
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров16:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Кабмин запустил информационный сайт о коронавирусе13:30
- В КППВ и больницы Луганской области завезли защитные комбинезоны13:00
- В Китае для борьбы с коронавирусом задействовали искусственный интеллект12:00
- Ляшко заявил о первом случае коронавируса в Украине (ВИДЕО)11:30
- Панайотов не поедет на Евровидение 2020 от России11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Минкульт Украины презентовал телеканал "Дом" для ОРДЛО09:00
- В Украину запретили ввозить животных из Китая08:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Завтра Украина изменит порядок пересечения государственной границы с Россией
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки