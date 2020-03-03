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Ляшко заявил о первом случае коронавируса в Украине (ВИДЕО)

03.03.2020 11:30
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Ляшко заявил о первом случае коронавируса в Украине (ВИДЕО)

В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса, заявил во вторник, 3 марта, замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко, сообщает Корреспондент.net.
"Вчера я говорил, что у нас было четыре случая подозрения. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека. Все материалы и образцы переданы в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения. Но случай зарегистрирован в Украине, и мы начали работать с контактными лицами. Контактных лиц немного, все они известны местным эпидемиологам", - сказал Ляшко.
Он заверил, что медицинская система оказалась готова к первому случаю коронавируса.



Теги: Украина, вирус, Минздрав, заявление, COVID-19
 
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