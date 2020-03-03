В Украину запретили ввоз животных из Китая

03.03.2020 08:00

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно запретила ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила пресс-служба ведомства, передает Корреспондент.net.

"С целью минимизации рисков занесения на территорию Украины возбудителя COVID-19, согласно статьям 33 и 96 закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и тому подобное) и диких плотоядных животных", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, в частности, в Украину нельзя будет ввозить собак и кошек.

Свое решение Госпродпотребслужба объясняет желанием “минимизировать риски заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19”.