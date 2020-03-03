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В Украину запретили ввоз животных из Китая
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно запретила ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила пресс-служба ведомства, передает Корреспондент.net.
"С целью минимизации рисков занесения на территорию Украины возбудителя COVID-19, согласно статьям 33 и 96 закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и тому подобное) и диких плотоядных животных", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что, в частности, в Украину нельзя будет ввозить собак и кошек.
Свое решение Госпродпотребслужба объясняет желанием “минимизировать риски заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19”.
Теги: Украина, Китай, животные, запрет
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