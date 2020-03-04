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Рада назначила нового премьер-министра Украины
04.03.2020 19:00
Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 291 народный депутат.
Теги: премьер-министр, Верховная Рада, назначение
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