Зеленский предложил кандидатуру нового премьер-министра

04.03.2020 08:00

Президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером Дениса Шмыгаля, сообщает УП.

Такое предложение Зеленский сделал на заседании фракции в парламенте во вторник вечером. Президент приехал в Раду около 19.30.

Шмыгаля планируют назначить не исполняющим обязанности премьера, а полноценным главой правительства.

Сейчас Дениса Шмыгаль занимает должность вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий.