Главная / Новости / Украина / Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей
Последние новости раздела
- Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей09:00
- Зеленский предложил кандидатуру нового премьер-министра08:00
- Кабмин запустил информационный сайт о коронавирусе13:30
- Ляшко заявил о первом случае коронавируса в Украине (ВИДЕО)11:30
- В Украину запретили ввозить животных из Китая08:00
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу13:00
- Укрзализныця повысила цены на билеты12:00
- Черновицкая ОГА запустила горячую линию по вопросам коронавируса12:00
- Завтра Украина изменит порядок пересечения государственной границы с Россией12:00
- СНБО опубликовал 8 правил профилактики заражения коронавирусом11:00
Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей
04.03.2020 09:00
В Черновцах жену инфицированного коронавирусом украинца забрали на обсервацию в больницу из-за протестов жителей дома, где проживает женщина, сообщает Громадское.
"Мы женщину забрали. Она раздражена и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", - заявила заместительница директора департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Мария Полищук.
Местоположение женщины не будут разглашать ради ее безопасности.
Теги: Черновцы, вирус, жена, госпитализация, COVID-19
Читайте также:
- В Крыму госпитализирован россиянин с подозрением на свиной грипп
- На Закарпатье госпитализировали мужчину, контактировавшего с китайцем из Хубэя
- В Черновцах девушка погибла под колесами троллейбуса
- В Киеве госпитализирован мужчина с подозрением на свиной грипп
- В Подмосковье взорвали банкира с женой
- Когда пора на больничную койку?
- В КППВ и больницы Луганской области завезли защитные комбинезоны13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК09:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля11:00
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы10:00
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров16:00
- Зеленский предложил кандидатуру нового премьер-министра08:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Когда и где смотреть жеребьевку Лиги наций 2020/2116:00
- Названы цены на автомобили Lada производства АвтоЗАЗ15:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Кабмин запустил информационный сайт о коронавирусе13:30
- В КППВ и больницы Луганской области завезли защитные комбинезоны13:00
- В Китае для борьбы с коронавирусом задействовали искусственный интеллект12:00
- Ляшко заявил о первом случае коронавируса в Украине (ВИДЕО)11:30
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки
- Названы цены на автомобили Lada производства АвтоЗАЗ
- На болгаро-греческой границе задержали экс-комбата "Айдара"