- Рада проголосовала за новый состав Кабмина08:00
- Рада назначила нового премьер-министра Украины19:00
- В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус14:00
- Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей09:00
- Зеленский предложил кандидатуру нового премьер-министра08:00
- Кабмин запустил информационный сайт о коронавирусе13:30
- Ляшко заявил о первом случае коронавируса в Украине (ВИДЕО)11:30
- В Украину запретили ввозить животных из Китая08:00
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу13:00
- Укрзализныця повысила цены на билеты12:00
Рада проголосовала за новый состав Кабмина
Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила на должности ряд министров Кабинета министров Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
За назначение членов Кабинета министров проголосовали 277 народных депутатов.
Кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел, поданные Президентом, были проголосованы отдельно.
За назначение министром обороны Андрея Тарана проголосовали 258 народных депутатов.
За назначение министром иностранных дел Дмитрия Кулебы проголосовали 288 нардепов.
Вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;
Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;
Министром социальной политики - Марина Лазебная;
Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;
Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;
Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;
Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;
Министром юстиции Украины - Денис Малюська;
Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;
Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;
Министром здравоохранения - Илья Емец;
Министром финансов Украины – Игорь Уманский.
Теги: Кабинет министров, список, Верховная Рада
- СБУ сообщила о подозрении освобожденному из плена сепаратистов политзаключенному09:00
- В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"15:00
- Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта10:00
- В КППВ и больницы Луганской области завезли защитные комбинезоны13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- СБУ сообщила о подозрении освобожденному из плена сепаратистов политзаключенному09:00
- Рада проголосовала за новый состав Кабмина08:00
- Рада назначила нового премьер-министра Украины19:00
- Jerry Heil раскритиковали за поддержку российских участников Евровидения-202016:00
- В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"15:00
- В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус14:00
- ВОЗ назвала процент смертности от коронавируса13:00
- Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь12:00
- Украина узнала соперников группового этапа Лиги наций-2020/2111:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта10:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут
- Названы цены на автомобили Lada производства АвтоЗАЗ
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта
- На болгаро-греческой границе задержали экс-комбата "Айдара"
- Минкульт Украины презентовал телеканал "Дом" для жителей ОРДЛО
- Панайотов не поедет на Евровидение 2020 от России