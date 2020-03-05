Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Рада проголосовала за новый состав Кабмина

05.03.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Рада проголосовала за новый состав Кабмина

Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила на должности ряд министров Кабинета министров Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
За назначение членов Кабинета министров проголосовали 277 народных депутатов.
Кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел, поданные Президентом, были проголосованы отдельно.
За назначение министром обороны Андрея Тарана проголосовали 258 народных депутатов.
За назначение министром иностранных дел Дмитрия Кулебы проголосовали 288 нардепов.
Вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;
Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;
Министром социальной политики - Марина Лазебная;
Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;
Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;
Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;
Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;
Министром юстиции Украины - Денис Малюська;
Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;
Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;
Министром здравоохранения - Илья Емец;
Министром финансов Украины – Игорь Уманский.



Теги: Кабинет министров, список, Верховная Рада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх