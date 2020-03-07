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Шахтерам выплатили половину задолженности по зарплатам

07.03.2020 14:00
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Шахтерам выплатили половину задолженности по зарплатам

Кабинет министров Украины выделил 653 млн грн за выплату задолженностей по заработной плате шахтерам. Эта сумма составляет примерно половину общей суммы задолженности, передает Цензор.НЕТ.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова».
"Мы согласились, и президент пообещал на Всеукраинском совещании шахтеров погасить в марте месяце половину долгов. Действительно, вчера-позавчера долги в сумме 654 млн поступили на счета, в том числе Первомайского шахтоуправления. Это первый шаг", - сазал Шмыгаль.
Он также добавил, что правительство не будет закрывать шахты, пока государство не найдет для людей альтернативную работу.



Теги: зарплата, задолженность, шахтеры
 
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