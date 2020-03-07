Шахтерам выплатили половину задолженности по зарплатам

07.03.2020 14:00

Кабинет министров Украины выделил 653 млн грн за выплату задолженностей по заработной плате шахтерам. Эта сумма составляет примерно половину общей суммы задолженности, передает Цензор.НЕТ.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова».

"Мы согласились, и президент пообещал на Всеукраинском совещании шахтеров погасить в марте месяце половину долгов. Действительно, вчера-позавчера долги в сумме 654 млн поступили на счета, в том числе Первомайского шахтоуправления. Это первый шаг", - сазал Шмыгаль.

Он также добавил, что правительство не будет закрывать шахты, пока государство не найдет для людей альтернативную работу.