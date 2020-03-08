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Синоптики дали прогноз на мартовские праздники

08.03.2020 09:00
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Синоптики дали прогноз на мартовские праздники

По прогнозам синоптиков, 8 марта ожидаются достаточно теплые температуры воздуха, правда, без дождей все же не обойдется, сообщает Апостроф.
Кратковременные дожди пройдут на западе, север страны зальет более обильными осадками, а вот в центре и на юго-западе ожидаются дожди с грозами. Сухо в этот день будет только на востоке, юго-востоке и северо-западе.
Однако, мокрая погода - не значит холодная. В южных и восточных регионах днем столбики термометров поднимутся до 14-17 градусов выше нуля, а после захода солнца будет от 4 до 7 градусов тепла.
Впрочем, уже в понедельник, 9 марта, погода нормализуется. В этот день синоптики обещают облачное небо, но без осадков.
Температурная картина останется практически неизменной, только на юге немного похолодает: от 10 до 14 градусов тепла столбики термометров покажут днем, а в ночное время суток ожидается от 5 до 7 градусов выше нуля.



Теги: тепло, дождь, 8 марта, прогноз погоды
 
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