- Ляшко назвал стоимость экспресс-теста на коронавирус14:00
- В Виннице УПЦ МП провела крестный ход против коронавируса11:00
- МИД дал украинцам рекомендации в связи с распространением коронавируса12:00
- Синоптики дали прогноз на мартовские праздники09:00
- Шахтерам выплатили половину задолженности по зарплатам14:00
- Верховна Рада уволила Генпрокурора08:00
- "Укрзализныця" назначила 22 дополнительных поезда к 8 марта17:00
- Зеленский прибыл в Новые Санжары "выписывать" эвакуированных из Уханя12:30
- Рада проголосовала за новый состав Кабмина08:00
- Рада назначила нового премьер-министра Украины19:00
Ляшко назвал стоимость экспресс-теста на коронавирус
В ближайшее время Украина получит 50 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Также в конце этой недели или в начале следующей в страну поступит около тысячи быстрых тестов, каждый из которых стоит 360 грн, соообщает Delo.ua.
Об этом на брифинге 10 марта заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Он подчеркнул, что в Украине исследовали 40 образцов от людей, у которых было подозрение на опасную инфекцию, однако зарегистрирован всего один заболевший. Сейчас, по словам Ляшко, в лабораториях исследуют еще четыре образца, результаты которых станут известны к вечеру 10 или утру 11 марта. Чиновник добавил, что сегодня уже нет такой локализации, как в предыдущие недели, и подозрение на заражение коронавирусной инфекцией появляются в Одессе, в Днепропетровске, в Кропивницйком.
Теги: цена, аптека, тест, COVID-19
- В "ДНР" заявили о первом случае возможного заражения коронавирусом13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 марта10:00
- В Гааге состоялось первое судебное заседание по делу МН1709:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 марта11:00
- На КПВВ Донбасса ввели ограничения из-за коронавируса10:00
- В "ДНР" лишили украинский язык статуса "второго государственного"09:00
- На Донбассе подорвалась украинская БМП16:00
- В Донецке запустили новую установку по обеззараживанию воды15:00
- Ляшко назвал стоимость экспресс-теста на коронавирус14:00
- В "ДНР" заявили о первом случае возможного заражения коронавирусом13:00
- Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA12:00
- В Виннице УПЦ МП провела крестный ход против коронавируса11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 марта10:00
- В Гааге состоялось первое судебное заседание по делу МН1709:00
- Израиль ввел 14-дневный карантин для всех приезжающих08:00
- Go_A изменили песню для Евровидения (ВИДЕО)16:00
- Китайские эксперты спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса14:00
- МИД дал украинцам рекомендации в связи с распространением коронавируса12:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- На КПВВ Донбасса ввели ограничения из-за коронавируса
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 марта
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 марта
- Названы пять самых "прожорливых" приложений для смартфонов
- В "ДНР" лишили украинский язык статуса "второго государственного"
- МИД дал украинцам рекомендации в связи с распространением коронавируса
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 марта
- В Сети опубликовали отрывок песни Little Big для Евровидения (ВИДЕО)