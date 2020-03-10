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В Виннице УПЦ МП провела крестный ход против коронавируса
В Виннице Украинская православная церковь Московского патриархата провела крестный ход Торжество православия для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает Корреспондент.net.
Как заявили организаторы, это шествие – "традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии, и является чрезвычайно актуальным в условиях распространения по миру коронавируса".
Несколько тысяч участников хода прошли от Воскресенского храма на Хмельницком шоссе в сторону Спасо-Преображенского собора, который верующие Московского патриархата считают "захваченным". После Объединительного Собора в декабре 2018 года главный храм Винницы, настоятелем которого является митрополит Винницкий и Барский Симеон, перешел к новосозданной Поместной украинской церкви.
Теги: Винница, крестный ход, УПЦ МП, COVID-19
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