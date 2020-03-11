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Нардеп: Кабмин Украины ввел общенациональный карантин

11.03.2020 13:30
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Нардеп: Кабмин Украины ввел общенациональный карантин

В среду, 11 марта, в Украине объявили общенациональный карантин. Об этом в Facebook сообщила нардеп Виктория Сюмар, которая присутствует на заседании Кабинета министров, передает СТРАНА.ua.
"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля. Он предусматривает:
- закрытие учебных заведений;
- запрещение массовых собраний более 200 человек. ВР оставили (Рада продолжит Работу - Ред.);
- закрытие авиасообщения с некоторыми странами;
Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - сообщила Сюмар.



Теги: Кабинет министров, карантин, COVID-19
 
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