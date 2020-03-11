Нардеп: Кабмин Украины ввел общенациональный карантин

11.03.2020 13:30

В среду, 11 марта, в Украине объявили общенациональный карантин. Об этом в Facebook сообщила нардеп Виктория Сюмар, которая присутствует на заседании Кабинета министров, передает СТРАНА.ua.

"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля. Он предусматривает:

- закрытие учебных заведений;

- запрещение массовых собраний более 200 человек. ВР оставили (Рада продолжит Работу - Ред.);

- закрытие авиасообщения с некоторыми странами;

Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - сообщила Сюмар.