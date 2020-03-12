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Гоструда дала советы работодателям из-за Covid-19
Госслужба Украины по вопросам труда в четверг, 12 марта, обнародовала рекомендации для работодателей в связи с распространением коронавируса в мире и угрозы возникновения эпидемии в Украине, сообщает Корреспондент.net.
Согласно рекомендациям, работодателям необходимо убедиться, что рабочие места сотрудников содержатся в чистоте, а поверхности нужно регулярно протирать дезинфицирующим средством. Также нужно способствовать регулярному и тщательному мытью рук работниками, подрядчиками и заказчиками (потребителями).
Кроме того, необходимо способствовать наличию чистого воздуха на рабочем месте.
Что касается рабочих поездок, то в ведомстве просят перед командировками убедиться, что организация и сотрудники организации имеют актуальную информацию о районах, где распространяется Covid-19, и на основе актуальной информации предприятие должно осуществить оценку преимуществ и рисков, связанных с будущими командировками сотрудников.
Теги: работодатель, советы, COVID-19
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