Сивохо со скандалом презентовал Национальную платформу примирения и единства

12.03.2020 13:00

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо презентовал в Киеве Национальную платформу примирения и единства, сообщает LB.ua.

"Это не организация, это не фонд. Это центр, который объединяет государственные и общественные инициативы", - сказал Сивохо.

По его словам, платформа называется национальной, поскольку в Украине много проблем. Среди них он назвал "Янтарную республику на Волыни, Гранитную республику в Житомирской области, проблемы на Закарпатье". Но именно на Донбассе идёт война, добавил Сивохо.

"За шесть лет из-за войны было убито более 13 тысяч украинцев. Контрабанда, коррупция, беспредел вокруг линии разграничения. Приоритет государственной политики президента - мир в Украине. Мы готовы вместе разработать действенную политику для реинтеграции Донбасса", - сказал Сивохо.

Отвечая на вопрос, кто начал войну на Донбассе шесть лет назад Сивохо сказал: "О внутреннем конфликте. В Украине идет гибридная война, один из способов ведения войны - это инициация внутреннего конфликта и поддержка его Российской Федерацией".

После презентации ветераны полка "Азов" окружили советника секретаря СНБО и стали выражать ему претензии из-за того, что он назвал войну на Донбассе внутренним конфликтом.

Затем мужчины со словами "до свидания" начали выталкивать Сивохо в сторону выхода из здания. И делали это так интенсивно, что он упал на пол. После чего встал и прихрамывая вышел из зала.

Позднее в Facebook Сивохо прокомментировал конфликт. Он написал, что нападавшим на него людям нужен не мир, а война, потому что на ней можно заработать.



