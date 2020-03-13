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Через 48 часов Украина закроет границы для иностранных граждан

13.03.2020 16:00
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Через 48 часов Украина закроет границы для иностранных граждан

Через 48 часов Украина на две недели закроет границы для въезда иностранных граждан, сообщил секретарь СНБО Данилов, передает Цензор.НЕТ.
Украинцы смогут возвращаться без ограничений. Приезжающие из отдельных стран будут проходить дополнительные проверки.
"Через две недели в зависмости каким способом будет развиваться ситуация мы на заседании СНБО будем принимать дальнейшие решения", - добавил Данилов.
"У нас есть большая просьба к гражданам Украины, чтобы по возможности ограничить заграничные поездки", - добавил секретарь СНБО.



Теги: запрет, СНБО, въезд, иностранцы, COVID-19
 
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