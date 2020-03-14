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Украина закрывает границы для самолетов, поездов и автобусов
14.03.2020 16:00
17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми. Соответствующее сообщение размещено на сайте СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
"17 марта 2020 с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты", — сказано в сообщении.
При этом СНБО просит всех граждан Украины вернуться на родину до 17 марта 2020 года.
Теги: запрет, граница, транспорт, COVID-19
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