Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса (ВИДЕО)

14.03.2020 10:00

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Он призвал всех граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потом авиасообщение будет полностью закрыто. Также Глава государства призвал сограждан не поддаваться панике и сохранять холодный рассудок.