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Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса (ВИДЕО)
14.03.2020 10:00
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Он призвал всех граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потом авиасообщение будет полностью закрыто. Также Глава государства призвал сограждан не поддаваться панике и сохранять холодный рассудок.
Теги: обращение, Зеленский, COVID-19
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