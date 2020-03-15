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Сегодня в Украине существенно похолодает
15.03.2020 09:00
Погода в Украине в воскресенье, 15 марта, ухудшится, ожидается существенное похолодание на всей территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает РБК-Украина.
На всей территории Украины ожидается сухая погода. При этом в большинстве областей днем ожидается +3+5 градусов, а ночью температура воздуха опустится до -2-4 градусов.
В Закарпатской области днем прогнозируют +7+9 градусов. В Одесской области температура опустится до +5+7. В Сумской и Харьковской областях ожидается 0+2 градуса днем, и до -4 ночью.
В столице в воскресенье будет без осадков, температура воздуха опустится до +3+5 днем, а ночью до -2-4.
Теги: похолодание, прогноз погоды
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