Сегодня в Украине существенно похолодает

15.03.2020 09:00

Погода в Украине в воскресенье, 15 марта, ухудшится, ожидается существенное похолодание на всей территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает РБК-Украина.

На всей территории Украины ожидается сухая погода. При этом в большинстве областей днем ожидается +3+5 градусов, а ночью температура воздуха опустится до -2-4 градусов.

В Закарпатской области днем прогнозируют +7+9 градусов. В Одесской области температура опустится до +5+7. В Сумской и Харьковской областях ожидается 0+2 градуса днем, и до -4 ночью.

В столице в воскресенье будет без осадков, температура воздуха опустится до +3+5 днем, а ночью до -2-4.