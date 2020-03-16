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Первый заразившийся коронавирусом в Украине выздоравливает

16.03.2020 14:00
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Первый заразившийся коронавирусом в Украине выздоравливает

Житель Черновицкой области, у которого впервые зафиксировали коронавирус, выздоравливает, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.
"Лучшая новость - у первого больного коронавирусом отрицательные результаты на коронавирус", - заявила Гусак.
Симптомы у больного появились 28 февраля, госпитализация состоялась 29 февраля, а в понедельник, 2 марта, вечером – подтвержден коронавирус.



Теги: вирус, выздоровление, COVID-19
 
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