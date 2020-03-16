Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

С 17 марта в Киеве вводят тотальный карантин

16.03.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
С 17 марта в Киеве вводят тотальный карантин

С 17 марта в Киеве ужесточаются меры по пресечению распространения коронавируса. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского головы Виталия Кличко.
"Столица продолжает ограждать и предупреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве. Мы должны выиграть время! Мы должны уменьшить шансы вируса на распространение в столице и в Украине! Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы", - отметил Кличко.
Он отметил, что с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:
- передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины.
- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.
- работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.
- Не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.
Будут работать АЗС, банки и банкоматы.
Временно приостанавливается и работа:
- спортивных комплексов и залов.
- заведений бытового обслуживания населения.
- СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны и другие.
- Развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.
"Мы понимаем, что это неудобства для жителей города и потери для бизнеса. Но они - вынужденные и временные. Прибыли и деньги - важны. Но здоровье и жизнь людей - самое важное! И мы должны заботиться прежде всего об этом!" - добавил мэр Киева.



Теги: Киев, карантин, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх