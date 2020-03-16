Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине подтверждены два новых случая COVID-19

16.03.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине подтверждены два новых случая COVID-19

По состоянию на 16 марта 2020 года в Украине подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом COVID-19, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на странице в сети Facebook.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получены 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области.
Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.
С начала года Центром общественного здоровья Украины получены 94 подозрения на коронавирус.



Теги: заражение, результат, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх