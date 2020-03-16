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В Украине подтверждены два новых случая COVID-19
16.03.2020 11:00
По состоянию на 16 марта 2020 года в Украине подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом COVID-19, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на странице в сети Facebook.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получены 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области.
Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.
С начала года Центром общественного здоровья Украины получены 94 подозрения на коронавирус.
Теги: заражение, результат, COVID-19
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