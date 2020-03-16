В Украине подтверждены два новых случая COVID-19

16.03.2020 11:00

По состоянию на 16 марта 2020 года в Украине подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом COVID-19, передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на странице в сети Facebook.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получены 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области.

Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.

С начала года Центром общественного здоровья Украины получены 94 подозрения на коронавирус.