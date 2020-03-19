"Укрзализныця" продлила сроки возврата билетов

19.03.2020 14:00

Компания "Укрзализныця" во избежание скопления людей у железнодорожных касс продлила срок возврата билетов на отмененные рейсы поездов из-за введения карантина. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.

"Возврат проездных документов, оформленных через кассы "Укрзализныци" во внутреннем и международном сообщении, для выезда в период с 18 марта 2020 года до даты возобновления курсирования поездов и возврат средств в полном объеме за приобретенные в кассах билеты будет осуществляться после окончания карантинных мероприятий в течение 90 суток для внутреннего сообщения и 180 суток для международного", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обращение пассажиров в билетные кассы для проставления отметок на проездных документах (погашение билета), не является обязательным, так как основанием для возврата средств будет оригинал проездного документа как с отметкой, так и без отметки.