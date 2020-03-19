В Житомирской области - второй случай заражения COVID-19

19.03.2020 17:00

В Житомирской области сегодня, 19 марта, подтвердили второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил городской глава Житомира Сергей Сухомлин в Facebook, передает РБК-Украина.

По словам городского главы, болезнь была диагностирована у 56-летнего жителя Житомира, который недавно вернулся из Австрии. Наличие коронавируса было подтверждено лабораторно. Отмечается, что в настоящее время состояние больного нормальное.