В ЦОЗ рассказали об особенностях использования экспресс-тестов на COVID-19

20.03.2020 17:00

Быстрые тесты для выявления коронавируса нужно использовать только на 7-8-й день после потенциально возможного инфицирования, передает Цензор.НЕТ.

Об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин на онлайн-брифинге для иностранного дипломатического корпуса.

"Таким образом, если вы используете его (тест - ред.) до этого периода, он может быть ложным негативным", - пояснил он.

Кузин также добавил, что в среднем быстрый тест является достоверным на 86%.