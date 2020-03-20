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В ЦОЗ рассказали об особенностях использования экспресс-тестов на COVID-19

20.03.2020 17:00
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В ЦОЗ рассказали об особенностях использования экспресс-тестов на COVID-19

Быстрые тесты для выявления коронавируса нужно использовать только на 7-8-й день после потенциально возможного инфицирования, передает Цензор.НЕТ.
Об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин на онлайн-брифинге для иностранного дипломатического корпуса.
"Таким образом, если вы используете его (тест - ред.) до этого периода, он может быть ложным негативным", - пояснил он.
Кузин также добавил, что в среднем быстрый тест является достоверным на 86%.



Теги: тест, правила, COVID-19
 
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