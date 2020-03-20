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В Украине 26 случаев заражения COVID-19

20.03.2020 08:00
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В Украине 26 случаев заражения COVID-19

Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросла до 26, при 3 летальных случаях, сообщает ТСН.
В Черновцах обнародовали результаты анализов людей, у которых подозревали инфекцию, и в пяти ее таки обнаружили. Два случая заражения коронавирусом подтвердили в Днепропетровской области - у супругов, которые недавно вернулись из Франции. Перечень пополнили также киевлянин и житель Житомира.
Общая картина по областям выглядит так:

  • Черновицкая область - 15
  • Житомирская - 2
  • Донецкая - 1
  • Днепропетровская - 2
  • Ивано-Франковская - 1
  • Киевская - 2
  • город Киев - 3


Теги: статистика, заражение, COVID-19
 
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