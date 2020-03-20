В Украине 26 случаев заражения COVID-19

20.03.2020 08:00

Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросла до 26, при 3 летальных случаях, сообщает ТСН.

В Черновцах обнародовали результаты анализов людей, у которых подозревали инфекцию, и в пяти ее таки обнаружили. Два случая заражения коронавирусом подтвердили в Днепропетровской области - у супругов, которые недавно вернулись из Франции. Перечень пополнили также киевлянин и житель Житомира.

Общая картина по областям выглядит так: