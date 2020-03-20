В Украине появился первый выздоровевший от коронавируса

20.03.2020 13:00

Второй анализ у зараженного коронавирусом из Черновцов показал негативный результат. Об этом заявил в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Традиционно рассказываю о нашем противодействии распространению коронавируса. Прежде всего - мы имеем очень радостную новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он показал отрицательный результат. А значит - можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса!", - заявил он.

"Всех украинцев, которые продолжают оставаться дома, я хочу поблагодарить за чувство ответственности. Оставаясь дома, вы помогаете нераспространению вируса, и не подвергаете риску ни себя, ни окружающих", - резюмировал Зеленский.