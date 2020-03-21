В Киеве ввели спецпропуска на передвижение в общественном транспорте

21.03.2020 16:00

В Киеве с 23 марта передвижение на общественном транспорте будет возможно только по специальным пропускам для работников важных сфер жизни города, сообщает телеканал 112 Украина.

Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко во время видео-обращения.

"Городские власти, понимая всю серьезность ситуации и возможные последствия... вынуждены ввести более строгие ограничения.... С понедельника, 23 марта, общественный транспорт будет перевозить исключительно пассажиров, которые едут на работу на те предприятия, которые обеспечивают критически важные сферы жизни нашего города. Это - медицинские работники, спасатели, правоохранители, работники сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках. Также - сотрудники стратегических предприятий", - сказал он.