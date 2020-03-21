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Во Львове больной COVID-19 выздоровел, пока ждал результаты теста

21.03.2020 10:00
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Во Львове больной COVID-19 выздоровел, пока ждал результаты теста

Во Львове в пятницу, 20 марта, сообщили об обнаружении первого больного коронавирусом. При этом местные врачи утверждают, что мужчина уже выздоровел. Об этом сообщил пресс-секретарь Львовской ОГА Дарья Бавзалук со ссылкой на и.о. начальника департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько, передает Корреспондент.net.
Как сообщили в ОГА, на сегодня у пациента отсутствуют симптомы коронавируса. Повторные анализы взяли и отправили в работу.
"Пациент уже поправился. Анализы брали 13.03.2020 и получили положительный результат. На сегодняшний день пациент без симптомов. У жены анализ отрицательный. Повторные анализы у пациента взяли и отправили в Киев. Мужчина переведен на домашний карантин. Он ждал результатов, у него не было симптомов. Он сам пришел с этой бумагой в инфекционную. Он здоров, перенес болезнь", - рассказал Андрей Васько.



Теги: Львов, выздоровление, COVID-19
 
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