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В Украине увеличилось число выздоровевших от COVID-19
22.03.2020 16:00
Восемь человек в Украине излечились от коронавируса, всего в стране зафиксировано 47 случаев заболевания, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
Все случаи выздоровления зафиксированы в Черновицкой области.
Исследования проводили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины (ЦОС), а также областные лаборатории.
Теги: выздоровление, статистика, COVID-19
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