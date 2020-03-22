В Украине увеличилось число выздоровевших от COVID-19

22.03.2020 16:00

Восемь человек в Украине излечились от коронавируса, всего в стране зафиксировано 47 случаев заболевания, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Все случаи выздоровления зафиксированы в Черновицкой области.

Исследования проводили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины (ЦОС), а также областные лаборатории.