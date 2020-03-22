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В Украине за сутки обнаружено 6 новых случаев COVID-19
Количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине за сутки выросло на шесть и достигло 47. Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Facebook в субботу, 21 марта, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что было подтверждено шесть новых случаев в Киеве.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (2) области и Киев (2).
"Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили случаев инфицирования: Черновицкая – 15, Днепропетровская – 2; Житомирская – 1; Львовская – 1; Киевская – 2; Тернопольская – 1; г. Киев 7, из которых 6 за эти сутки", – говорится в сообщении.
На сегодняшний день зафиксировано три летальных исхода от COVID-19 в Украине. В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов.
Теги: Украина, статистика, заражение, COVID-19
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