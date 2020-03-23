"АТБ" объявила о повышении цен на продукты питания

23.03.2020 13:00

Сеть супермаркетов "АТБ" заявила о повышении цен на ряд продуктов питания и товары первой необходимости в условиях карантина, введенного в Украине в связи с коронавирусом. Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает телеканал 112 Украина.

В частности, продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар на 8%, макаронные изделия на 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука - 5%, яйца - 6%.

Компания "АТБ-Маркет" объясняет повышение цен на указанные товары стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети "АТБ", но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли.

Поставщики, в свою очередь, заявляют о росте издержек производства, связанных с принятыми карантинными мероприятиями. В частности, к их числу относятся запреты и ограничения на пребывание большого количества работников в одном помещении. Проблемы с транспортом также повлияли на ситуацию в торговле.