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НБУ разрешил гражданам не платить ипотеку

23.03.2020 17:00
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НБУ разрешил гражданам не платить ипотеку

НБУ сообщил, что на время введения в Украине карантина (на сегодняшний день до 3 апреля 2020 года) украинцы могут не осуществлять платежи по ипотечным кредитам, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка в Facebook.
"Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам", - говорится в сообщении.
В Нацбанке также напомнили, что банкам запрещено штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов, повышать процентные ставки по таким кредитам или осуществлять другие подобные мероприятия. Об этом банки должны проинформировать своих заемщиков.



Теги: НБУ, ипотека, карантин
 
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