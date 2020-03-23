Последние новости раздела
- НБУ разрешил гражданам не платить ипотеку17:00
- В апреле-мае пенсионерам выплатят надбавку и повысят пенсии16:00
- "АТБ" объявила о повышении цен на продукты питания13:00
- В Украине за сутки выявлено 26 новых случаев COVID-1908:00
- В Украине увеличилось число выздоровевших от COVID-19 (обновлено)16:00
- В Украине за сутки обнаружено 6 новых случаев COVID-1909:00
- В Киеве ввели спецпропуска на передвижение в общественном транспорте16:00
- Во Львове больной COVID-19 выздоровел, пока ждал результаты теста10:00
- COVID-19 в Украине: 41 заразившийся, 3 умерших09:00
- Uber будет бесплатно возить врачей во время карантина18:00
НБУ разрешил гражданам не платить ипотеку
23.03.2020 17:00
НБУ сообщил, что на время введения в Украине карантина (на сегодняшний день до 3 апреля 2020 года) украинцы могут не осуществлять платежи по ипотечным кредитам, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка в Facebook.
"Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам", - говорится в сообщении.
В Нацбанке также напомнили, что банкам запрещено штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов, повышать процентные ставки по таким кредитам или осуществлять другие подобные мероприятия. Об этом банки должны проинформировать своих заемщиков.
Теги: НБУ, ипотека, карантин
Читайте также:
- Cтавки по кредиту - процентное рабство. Что делать?
- Нацбанк попросит Ющенко ветировать запрет банкам отбирать залоговые квартиры
- Украине сулят дешевую ипотеку
- Экс-глава СБУ уверяет, что в США Порошенко сообщили о коррупции главы НБУ
- У американцев начали отбирать жилье
- Золото резко подешевело в ожидании результатов заседания ФРС США
- Россия открыла границу для жителей ОРДЛО14:00
- В ОРЛО разбился рейсовый автобус "Должанск-Донецк"12:00
- В Донецкой области c 23 марта вводится режим чрезвычайной ситуации12:00
- "ЛНР" вслед за "ДНР" закрывает границу с Украиной17:00
- В "ДНР" получили российские тесты на коронавирус (ВИДЕО)11:00
- В Мариуполе "похоронили" пациента с коронавирусом16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 марта11:00
- Донецкая область получила 980 тысяч масок из госрезерва15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 марта10:00
- "ДНР" полностью закрывает КПВВ на Донбассе09:00
- НБУ разрешил гражданам не платить ипотеку17:00
- В апреле-мае пенсионерам выплатят надбавку и повысят пенсии16:00
- Во Франции заявили об эффективности комбинированного препарата против коронавируса15:00
- Россия открыла границу для жителей ОРДЛО14:00
- "АТБ" объявила о повышении цен на продукты питания13:00
- В ОРЛО разбился рейсовый автобус "Должанск-Донецк"12:00
- Австралия и Канада отказались от участия в Олимпиаде11:00
- Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме10:00
- В Италии уменьшились темпы распространения коронавируса09:00
- В Украине за сутки выявлено 26 новых случаев COVID-1908:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- "АТБ" объявила о повышении цен на продукты питания
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 марта
- В Мариуполе "похоронили" пациента с коронавирусом
- В "ДНР" получили российские тесты на коронавирус (ВИДЕО)
- В Донецкой области c 23 марта вводится режим чрезвычайной ситуации
- "ЛНР" вслед за "ДНР" закрывает границу с Украиной
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта
- В Киеве ввели спецпропуска на передвижение в общественном транспорте
- Ученые назвали еще один симптом коронавируса
- Россия открыла границу для жителей ОРДЛО