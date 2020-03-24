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В АТБ вводят специальный "час пенсионера"
24.03.2020 13:00
В супермаркетах сети "АТБ" во время карантина с 09:00 до 10:00 планируют обслуживать только покупателей пожилого возраста. Остальных ждут в другое время, пишут "Украинские новости".
Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы компании "АТБ-Маркет".
Решение объясняется тем, что магазины сети посещает большое количество людей пожилого возраста, а именно они находятся в группе наибольшего риска в связи с коронавирусом.
"...Компания вводит регламентное время для пенсионеров. Ежедневно, на период карантина, с 09:00 до 10:00 утра магазины сети АТБ ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок", - говорится в сообщении.
Остальных покупателей призывают отнестись к нововведению с пониманием и посещать магазины в другое время.
Теги: пенсионер, время, карантин, АТБ
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