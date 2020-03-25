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Кабмин объявил режим ЧС по всей стране
Правительство на заседании в среду, 25 марта, приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны, сообщает Корреспондент.net.
Режим чрезвычайной ситуации введен в рамках борьбы с коронавирусом, он продлится месяц.
"По состоянию на 10:00 в 13 областях и Киеве зафиксированы 113 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Статистика демонстрирует, что статистика продолжает, к сожалению, ухудшаться. Поэтому сегодня Кабинет министров рассмотрит введение чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и перевод в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
На 30 дней также продлеваются все карантинные меры.
"Попрошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но консолидирует усилия в борьбе с угрозой", - сказал он.
Теги: Кабинет министров, чрезвычайная ситуация, COVID-19
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