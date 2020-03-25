НБУ повысил официальный курс гривни

25.03.2020 11:00

НБУ на 25 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 34 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем, информирует Цензор.НЕТ.

Так, официальный курс гривни к доллару на 25 марта установлен на следующем уровне: 27,7728 гривен за 1 доллар (-0,3398 грн). При этом курс доллара на 24 марта составлял 28,1126 гривен за 1 доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,1057 грн за евро против 30,2463 грн за евро накануне.