Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

НБУ повысил официальный курс гривни

25.03.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
НБУ повысил официальный курс гривни

НБУ на 25 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 34 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем, информирует Цензор.НЕТ.
Так, официальный курс гривни к доллару на 25 марта установлен на следующем уровне: 27,7728 гривен за 1 доллар (-0,3398 грн). При этом курс доллара на 24 марта составлял 28,1126 гривен за 1 доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,1057 грн за евро против 30,2463 грн за евро накануне.



Теги: НБУ, гривня, курс валют
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх