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НБУ повысил официальный курс гривни
25.03.2020 11:00
НБУ на 25 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 34 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем, информирует Цензор.НЕТ.
Так, официальный курс гривни к доллару на 25 марта установлен на следующем уровне: 27,7728 гривен за 1 доллар (-0,3398 грн). При этом курс доллара на 24 марта составлял 28,1126 гривен за 1 доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,1057 грн за евро против 30,2463 грн за евро накануне.
Теги: НБУ, гривня, курс валют
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