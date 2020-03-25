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Укрпочта запускает бесплатную доставку лекарств в небольшие населенные пункты
25.03.2020 16:00
Укрпочта и сервис Liki24.com на время карантина запускают программу доступной доставки лекарств по Украине. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Уточняется, что для всех городов и сел, где количество аптек ограничено, доставка заказов с сайта Liki24.com будет бесплатной. Для Киева и областных центров действует специальный тариф - 35 грн.
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