- Кабмин объявил режим ЧС по всей стране13:30
- В Запорожье ввели режим ЧС из-за коронавируса13:00
- НБУ повысил официальный курс гривни11:00
- ГСЧС сообщила о 113 случаях коронавируса в Украине10:00
- В АТБ вводят специальный "час пенсионера"13:00
- В Украину идет весеннее тепло12:00
- В Украине на сегодняшнее утро 84 случая коронавируса11:00
- НБУ разрешил гражданам не платить ипотеку17:00
- В апреле-мае пенсионерам выплатят надбавку и повысят пенсии16:00
- "АТБ" объявила о повышении цен на продукты питания13:00
В Запорожье ввели режим ЧС из-за коронавируса
В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому по решению исполкома вводят чрезвычайную ситуацию в городе, передает Цензор.НЕТ.
Об этом заявил мэр города Владимир Буряк в Facebook.
Он отметил, что в Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
"Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст - от 41 до 55 лет", - написал Буряк.
"Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайной ситуации в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости", - добавил он.
Мэр отметил, что больницы города готовы к борьбе с коронавирусом. Он напомнил, что сегодня местная власть выделит еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов.
Теги: Запорожье, чрезвычайная ситуация, COVID-19
- Немецкая фирма прислала в Запорожье вагон радиоактивного кирпича
- Запорожская чиновница лишила жилья мать с двумя детьми
- В Запорожье девушка покончила с собой, прыгнув с девятого этажа
- "Дуэт им. Чехова" показал жену олигарха
- В Запорожье напали на автобусы с болельщиками "Шахтера" (ФОТО)
- В Запорожье коммунисты захватили телеканал и требуют прямой эфир
- Донецкая фильтровальная станция останавливает работу14:00
- В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус08:00
- В Мариуполе рассказали о состоянии больного коронавирусом16:00
- В аптеки Мариуполя завезли тысячу защитных масок09:00
- Россия открыла границу для жителей ОРДЛО14:00
- В ОРЛО разбился рейсовый автобус "Должанск-Донецк"12:00
- В Донецкой области c 23 марта вводится режим чрезвычайной ситуации12:00
- "ЛНР" вслед за "ДНР" закрывает границу с Украиной17:00
- В "ДНР" получили российские тесты на коронавирус (ВИДЕО)11:00
- В Мариуполе "похоронили" пациента с коронавирусом16:00
- Донецкая фильтровальная станция останавливает работу14:00
- Кабмин объявил режим ЧС по всей стране13:30
- В Запорожье ввели режим ЧС из-за коронавируса13:00
- В Сингапуре разработали сверхбыстрый тест на COVID-1912:00
- НБУ повысил официальный курс гривни11:00
- ГСЧС сообщила о 113 случаях коронавируса в Украине10:00
- Китай отменил карантин в "эпицентре" коронавируса09:00
- В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус08:00
- Олимпиаду в Токио официально перенесли на 2021 год17:00
- В Мариуполе рассказали о состоянии больного коронавирусом16:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- "АТБ" объявила о повышении цен на продукты питания
- В Донецкой области c 23 марта вводится режим чрезвычайной ситуации
- Россия открыла границу для жителей ОРДЛО
- В ОРЛО разбился рейсовый автобус "Должанск-Донецк"
- В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта
- В апреле-мае пенсионерам выплатят надбавку и повысят пенсии
- Во Франции заявили об эффективности комбинированного препарата против коронавируса
- В АТБ вводят специальный "час пенсионера"
- В Мариуполе рассказали о состоянии больного коронавирусом