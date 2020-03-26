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Повторный тест на COVID-19 супружеской пары из Днепра дал отрицательный реультат

26.03.2020 15:00
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Повторный тест на COVID-19 супружеской пары из Днепра дал отрицательный реультат

Супружеская пара, лечившаяся в больнице №21 в Днепре, сдала повторный анализ на коронавирус, и он дал отрицательный результат. Об этом заявил директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк, передает пресс-служба Днепропетровской ОГА в четверг, 26 марта, сообщает Корреспондент.net.
"Супругам уже провели повторный тест, он отрицательный. Через пять дней еще раз сделаем тестирование. Если результат снова будет отрицательным, пациентов выпишут", - сказал Сердюк.



Теги: тест, Днепр, COVID-19
 
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