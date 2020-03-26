"Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса

26.03.2020 16:00

"Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 до конца мая, передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что "кредитные каникулы" введены как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя.

В финучреждении добавили, что о порядке введения "кредитных каникул" клиенты малого и среднего бизнеса получат персональные сообщения.