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"Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса

26.03.2020 16:00
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"Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса

"Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 до конца мая, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что "кредитные каникулы" введены как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя.
В финучреждении добавили, что о порядке введения "кредитных каникул" клиенты малого и среднего бизнеса получат персональные сообщения.



Теги: кредит, ПриватБанк, каникулы
 
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