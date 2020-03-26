Главная / Новости / Украина / "Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса
Последние новости раздела
- "Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса16:00
- Повторный тест на COVID-19 супружеской пары из Днепра дал отрицательный реультат15:00
- Коронавирус в Украине: за сутки 43 новых случая заражения11:00
- В Украине увеличилось число умерших от COVID-1909:00
- Укрпочта запускает бесплатную доставку лекарств в небольшие населенные пункты16:00
- Кабмин объявил режим ЧС по всей стране13:30
- В Запорожье ввели режим ЧС из-за коронавируса13:00
- НБУ повысил официальный курс гривни11:00
- ГСЧС сообщила о 113 случаях коронавируса в Украине10:00
- В АТБ вводят специальный "час пенсионера"13:00
"Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса
26.03.2020 16:00
"Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 до конца мая, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что "кредитные каникулы" введены как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя.
В финучреждении добавили, что о порядке введения "кредитных каникул" клиенты малого и среднего бизнеса получат персональные сообщения.
Теги: кредит, ПриватБанк, каникулы
Читайте также:
- Крупнейшие банки решили создать картотеку недобросовестных заемщиков
- ПриватБанк попал в скандал из-за кредита
- Порошенко рассказал, что будет с Коломойским в случае невозврата кредитов «Приватбанка»
- ПриватБанк требует погасить уже закрытые кредиты, украинцы в ярости: детали скандала
- ПриватБанк ошарашил украинцев громким заявлением
- Весна пришла: кредиты тают
- Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая13:00
- Бойцов ООС начали выборочно проверять на коронавирус12:00
- "ДНР" объявила в розыск Порошенко17:00
- Донецкая фильтровальная станция останавливает работу14:00
- В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус08:00
- В Мариуполе рассказали о состоянии больного коронавирусом16:00
- В аптеки Мариуполя завезли тысячу защитных масок09:00
- Россия открыла границу для жителей ОРДЛО14:00
- В ОРЛО разбился рейсовый автобус "Должанск-Донецк"12:00
- В Донецкой области c 23 марта вводится режим чрезвычайной ситуации12:00
- "Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса16:00
- Повторный тест на COVID-19 супружеской пары из Днепра дал отрицательный реультат15:00
- В Китае назвали первого заразившегося COVID-1914:00
- Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая13:00
- Бойцов ООС начали выборочно проверять на коронавирус12:00
- Коронавирус в Украине: за сутки 43 новых случая заражения11:00
- Мэр Бергамо назвал причину начала эпидемии COVID-19 в Италии10:00
- В Украине увеличилось число умерших от COVID-1909:00
- ВОЗ дала рекомендации по борьбе с COVID-1908:00
- "ДНР" объявила в розыск Порошенко17:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- "АТБ" объявила о повышении цен на продукты питания
- Россия открыла границу для жителей ОРДЛО
- В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус
- Донецкая фильтровальная станция останавливает работу
- В ОРЛО разбился рейсовый автобус "Должанск-Донецк"
- "ДНР" объявила в розыск Порошенко
- В апреле-мае пенсионерам выплатят надбавку и повысят пенсии
- Во Франции заявили об эффективности комбинированного препарата против коронавируса
- В АТБ вводят специальный "час пенсионера"
- В Мариуполе рассказали о состоянии больного коронавирусом