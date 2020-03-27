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На Буковине еще три человека излечились от коронавируса

27.03.2020 10:00
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На Буковине еще три человека излечились от коронавируса

По состоянию на 26 марта в Черновицкой области официально подтверждены 3 новых случая выздоровления от коронавирусной болезни Covid-19, передает Громадське.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"Лечились в нашей областной клинической больнице в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели и у них отсутствует инфекция", - сказал он.
Осачук уточнил, что среди этих трех людей есть один ребенок, которого уже отпустили из больницы домой. Взрослых выпишут утром 27 марта.



Теги: выздоровление, Черновицкая область, COVID-19
 
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