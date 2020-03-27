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За сутки в Украине зафиксировано 62 новых случая COVID-19

27.03.2020 11:00
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За сутки в Украине зафиксировано 62 новых случая COVID-19

В Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 5 случаев;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 3 случая;
Донецкая область - 2 случая;
Запорожская область - 8 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случая;
г. Киев - 47 случаев;
Киевская область - 32 случая;
Львовская область - 3 случая;
Луганская область - 1 случай;
Одесская область - 4 случая;
Ровенская область - 9 случаев;
Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный)
Херсонская область - 1 случай;
Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев;
Черкасская область - 2 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 марта 2020 в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 1401 сообщения о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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