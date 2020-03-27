- За сутки в Украине зафиксировано 62 новых случая COVID-1911:00
- На Буковине еще три человека излечились от коронавируса10:00
- "Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса16:00
- Повторный тест на COVID-19 супружеской пары из Днепра дал отрицательный реультат15:00
- Коронавирус в Украине: за сутки 43 новых случая заражения11:00
- В Украине увеличилось число умерших от COVID-1909:00
- Укрпочта запускает бесплатную доставку лекарств в небольшие населенные пункты16:00
- Кабмин объявил режим ЧС по всей стране13:30
- В Запорожье ввели режим ЧС из-за коронавируса13:00
- НБУ повысил официальный курс гривни11:00
За сутки в Украине зафиксировано 62 новых случая COVID-19
В Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 5 случаев;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 3 случая;
Донецкая область - 2 случая;
Запорожская область - 8 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случая;
г. Киев - 47 случаев;
Киевская область - 32 случая;
Львовская область - 3 случая;
Луганская область - 1 случай;
Одесская область - 4 случая;
Ровенская область - 9 случаев;
Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный)
Херсонская область - 1 случай;
Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев;
Черкасская область - 2 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 марта 2020 в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 1401 сообщения о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- CОVID-19 выявлен у жительницы Бахмута08:00
- Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая13:00
- Бойцов ООС начали выборочно проверять на коронавирус12:00
- "ДНР" объявила в розыск Порошенко17:00
- Донецкая фильтровальная станция останавливает работу14:00
- В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус08:00
- В Мариуполе рассказали о состоянии больного коронавирусом16:00
- В аптеки Мариуполя завезли тысячу защитных масок09:00
- Россия открыла границу для жителей ОРДЛО14:00
- В ОРЛО разбился рейсовый автобус "Должанск-Донецк"12:00
- В Украине созданы высокоточные тест-системы на COVID-1912:00
- За сутки в Украине зафиксировано 62 новых случая COVID-1911:00
- На Буковине еще три человека излечились от коронавируса10:00
- США вышли на первое место по числу случаев коронавируса09:00
- CОVID-19 выявлен у жительницы Бахмута08:00
- СМИ: У Льва Лещенко подтвердился коронавирус17:00
- "Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса16:00
- Повторный тест на COVID-19 супружеской пары из Днепра дал отрицательный реультат15:00
- В Китае назвали первого заразившегося COVID-1914:00
- Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая13:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус
- Донецкая фильтровальная станция останавливает работу
- "ДНР" объявила в розыск Порошенко
- В АТБ вводят специальный "час пенсионера"
- В Мариуполе рассказали о состоянии больного коронавирусом
- В аптеки Мариуполя завезли тысячу защитных масок
- В Украине увеличилось число умерших от COVID-19
- Кабмин объявил режим ЧС по всей стране
- Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая
- CОVID-19 выявлен у жительницы Бахмута